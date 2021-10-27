أكوا باور السعودية: استكمال استحواذ أولى أصول "مشروع جازان"

أعلنت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" عن إتمام الإغلاق المالي واستكمال الاستحواذ على المجموعة الأولى من الأصول لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة في جازان.

وأفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، بإنجاز الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية البالغة قيمتها 7.2 مليار دولار لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة في جازان.

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يجمع هذا المشروع المشترك كلاً من أرامكو و أكوا باور و إير برودكتس و إير برودكتس قدره، حيث تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من إجمالي أسهمه.

تأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاقيات الاستحواذ على الأصول وتمويل المشروع، التي تم الإعلان عنها يوم 27 سبتمبر 2021.

يتضمن المشروع استحواذاً على مجموعة أولى من الأصول بقيمة 12 مليار دولار من قبل أرامكو على وحدة التغويز والدورة المركبة المتكاملة الذي تم استكماله هذا اليوم.

سيستكمل المشروع المشترك الاختبارات ويبدأ تشغيل وصيانة المحطة لإمداد الطاقة والبخار والهيدروجين والمرافق الأخرى لمصفاة أرامكو في جازان، بموجب عقد مدته 25 عاما مع أرامكو.

أستكملت عملية الإغلاق المالي لتسهيلات الديون الرئيسية في 18 أكتوبر 2021 بقيمة 7.2 مليار دولار والتي جرى ترتيبها على أساس قرض تمويلي للمشاريع بدون حق الرجوع.

شاركت بهذه العملية مجموعة من الممولين تضم كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، مصرف الإنماء، مصرف الراجحي، أبيكورب، بنك الجزيرة، بنك البلاد، بنك الصين، البنك السعودي الفرنسي، بنك "دي زد" DZ، بنك أبوظبي الأول، "إنتيسا"، "جيه بيه مورغان تشيس"، بنك كوريا للتنمية، ميزوهو بنك، "مجموعة ميتسوبشي يو إف جي المالية" MUFG، "ناتيكسيس" Natixis، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني "ساب"SABB ، "سامسونج لايف"، "سامسونج سيكيوريتيز"، البنك الأهلي السعودي، صندوق التنمية الصناعية السعودي، "مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية" SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد.