اتفاقية ملزمة بالاندماج بين "المجموعة السعودية" و"بتروكيم"

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية" عن إبرامها لاتفاقية التنفيذ الملزمة مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" فيما يتعلق باستحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية ونيتها المؤكدة لتقديم عرض بهذا الشأن.

وكشفت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لغرض تنفيذ الصفقة.

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بموجب أحكام اتفاقية التنفيذ، فإن الصفقة ستتم عن طريق استحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم المصدرة في "بتروكيم" غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، مقابل قيام "المجموعة السعودية" بإصدار 304.8 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي "بتروكيم".

وذلك من خلال زيادة رأسمال المجموعة السعودية من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من 450 مليون سهم إلى 754.8 مليون سهم، تمثل زيادة بنسبة 67.73% في رأس المال الحالي لـ"المجموعة السعودية".

وسيحصل مساهمو "بتروكيم" على 1.27 سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يمتلكونه في "بتروكيم"، كما سيُلغى إدراج أسهم "بتروكيم" من سوق "تداول السعودية" وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قبل "المجموعة السعودية".

وبناءً على معامل المبادلة وسعر الإغلاق لسهم المجموعة السعودية البالغ 41.1 ريال في 26 أكتوبر 2021، فإن تقييم سعر سهم "بتروكيم" لأغراض الصفقة يبلغ 52.2 ريال، ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم "بتروكيم" المصدرة نحو 25.054 مليار ريال.

ويمثل هذا التقييم زيادة في سعر سهم "بتروكيم" بنسبة 2.35% مقارنة بسعر إغلاق سهم "بتروكيم" في "تداول السعودية" البالغ 51 ريال كما في 26 أكتوبر 2021.

وعند إتمام الصفقة، سيملك مساهمو المجموعة السعودية الحاليين ما نسبته 59.62% من رأسمال "المجموعة السعودية" وسيملك مساهمو "بتروكيم" ما نسبته 40.38% من رأسمال المجموعة السعودية.

ويسيتمثل المساهمون الكبار في المجموعة السعودية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة ملكية تبلغ 28.02% من رأسمال المجموعة السعودية بعد إتمام الصفقة.

وعينت المجموعة السعودية إتش.إس.بي.سي السعودية مستشارا ماليا لها، فيما تعمل بتروكيم مع جي.آي.بي كابيتال.

بدأت الشركتان محادثات العام الماضي بشأن الاندماج، الذي سيشكل مزيدا من الاندماج في قطاع البتروكيماويات السعودي بعد أن اشترت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية العام الماضي.

وتمتلك الحكومة السعودية 13.1 %، من أسهم المجموعة السعودية و25 %، في بتروكيم، وفقا لبيانات رفينيتيف.