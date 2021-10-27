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ارتفاع أرباح "المجموعة السعودية" الفصلية 140% لـ204 مليون ريال

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المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
منشأة تابعة للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "المجموعة السعودية" الفصلية 140% لـ204 مليون ريال

بسبب ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 140%، إلى 204 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، مقابل 85 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق انخفضت الأرباح 59.6%، حيث كانت 505 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت الأرباح 1.05 مليار ريال، مقابل خسائر 143 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الأرباح الفصلية يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة لتبلغ للربع الحالي 352 مليون ريال، مقابل 147 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، نتيجة ارتفاع متوسط اسعار بيع المنتجات.

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