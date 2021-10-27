فيزا للعربية: تعافي الإنفاق من الجائحة بـ 90% على السلع والخدمات الأساسية

تحدثت المديرة الإقليمية لمجموعة فيزا في الشرق الأوسط، سعيدة جعفر، في مقابلة مع "العربية" عن أبرز التغييرات في سلوك المستهلك بعد أزمة كورونا.

وذكرت أن 60% من المستهلكين باتوا ينفقون اليوم مثل ما كانوا ينفقون قبل الجائحة، موضحة أن نسبة تعافي الإنفاق بلغت قرب 90% على السلع والخدمات الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمواصلات.

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وقالت إن المستهلك بات لديه وعي أكثر وبات يريد التركيز على ما يحتاجه أكثر، مبينة أن 90% من المستهلكين نشطون على مواقع التسوق الإلكترونية، وقد شهدنا أساليب دفع جديدة مثل التقسيط أو استخدام العملات المشفرة في بعض الدول.

واعتبرت أن منصات المدفوعات الرقمية باتت على أجندة العديد من الحكومات، كما أن 50 أو 60% من المستهلكين باتوا ينفقون اليوم مثل ما كانوا ينفقون قبل الجائحة، إلا أن 40 أو 50% من المستهلكين ما زالوا متحفظين.

وذكرت أن الشيء المختلف اليوم هو الإنفاق على العناصر الأخرى بما فيها الترفيه والسفر. نرى هنا تعافيا بطيئا، ومنها السفر على سبيل المثال، كما أن السفر بداعي العمل يعود تدريجيا فيما أن السياحة ما زالت أدنى من مستويات ما قبل الجائحة، إذ بات السياح يفضلون الرحلات القصيرة أو الرحلات المحلية.

وأشارت إلى أن السعودية تستهدف زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول 2030، فيما سجلت المملكة أعلى معدل نمو في استخدام المدفوعات التي تعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى، حيث شكلت المدفوعات باستخدام هذه التقنية في عام 2020 نسبة 94% من إجمالي عمليات الدفع الشخصية.

قفزت أرباح شركة Visa الأميركية في الربع المنتهي في الثلاثين من سبتمبر الماضي بـ 68%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، ما يعادل 1.65 دولار للسهم.

تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 1.54 دولار للسهم. عزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة إنفاق المستهلكين في الخارج بنسبة 38%، وهو ما يعتبر مربحا بشكل خاص لـ VISA لأن الشركة تفرض رسوما أعلى على هذه المشتريات.

يُشار إلى أن الإيرادات الفصلية للشركة ارتفعت بـ 29% إلى 6.6 مليار دولار.