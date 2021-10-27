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"الحوسبة السحابية" تصعد بأرباح مايكروسوفت فوق تقديرات السوق

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مايكروسوفت
مايكروسوفت
تكنولوجيا

"الحوسبة السحابية" تصعد بأرباح مايكروسوفت فوق تقديرات السوق

الإيرادات قفزت 22٪ إلى 45.3 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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ساعدت البرامج المستندة إلى الحوسبة السحابية في زيادة المبيعات القوية ونمو أرباح مايكروسوفت، والتي تجاوزت تقديرات المحللين للربع الحادي عشر على التوالي.

قالت شركة تصنيع البرمجيات ومقرها واشنطن في بيان أمس الثلاثاء، إن الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في 30 سبتمبر قفزت 22٪ إلى 45.3 مليار دولار. وقد تجاوز ذلك متوسط ​​تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم والذي كان عند 43.9 مليار دولار.

ارتفع الربح باستثناء مكاسب ضريبية إلى 2.27 دولار للسهم، مقارنة مع التوقعات عند 2.07 دولار. كما جاءت المبيعات حسب القسم في الفترة الحالية فوق التوقعات.

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عزز الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا نجاح الشركة في مجال الحوسبة السحابية من خلال تنظيم تدفق مستمر لصفقات برامج Azure، التي تخزن البيانات وتدير التطبيقات للشركات. كما تستمر برامج Office المستندة إلى الإنترنت في النمو حيث تنجح مايكروسوفت في إقناع العملاء بالدفع مقابل الإصدارات المتطورة والعقود الموسعة.

زادت مبيعات Azure والخدمات السحابية الأخرى بنسبة 50٪ في الفترة الأخيرة، أي أقل بقليل من معدل 51٪ في الربع السابق. وارتفعت مبيعات Office 365 للعملاء من الشركات بنسبة 23٪، حيث دفع الطلب على الميزات المتقدمة المزيد من العملاء إلى الاشتراكات الأعلى سعراً.

وكسبت أسهم مايكروسوفت حوالي 1.6٪ في التداولات الممتدة أمس، بعد ارتفاعها إلى 310.11 دولار في نيويورك. وصعد السهم بنسبة 4.1٪ في الربع الأول من السنة المالية.

في الأسبوع الماضي، سجلت أسهم عملاق البرمجيات أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق النمو في Azure و Office والذكاء الاصطناعي والألعاب. وتتجاوز القيمة السوقية للشركة 2.3 تريليون دولار.

ذكرت مايكروسوفت أنه إلى جانب المزايا الضريبية، ارتفع صافي الدخل في الربع الأول إلى 20.5 مليار دولار، أو 2.71 دولار للسهم. وقد أعادت الشركة بعض حقوق الملكية الفكرية إلى الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل الضريبة الإجمالي لاحقًا.

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