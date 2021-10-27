.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"المركزي السعودي" يوافق على اندماج "الأهلي للتكافل" و"الدرع العربي"

  • الخط
الدرع العربي للتأمين
الدرع العربي للتأمين
سوق السعودية

"المركزي السعودي" يوافق على اندماج "الأهلي للتكافل" و"الدرع العربي"

الاندماج لا يزال خاضعا لعدد من الشروط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، عدم ممانعته في الاندماج بين شركتي "الأهلي للتكافل" و"الدرع العربي للتأمين التعاوني".

وقالت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي الشركتين.

وكانت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة لشراء كامل أسهم مساهمي شركة الأهلي للتكافل من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم دون تسديد مقابل نقدي.

"المنافسة" السعودية تقر اندماج "الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل" شركات سوق السعودية "المنافسة" السعودية تقر اندماج "الدرع العربي" و"الأهلي للتكافل"

وستتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة الدرع للتأمين عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي شركة الأهلي للتكافل.

وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، ستقوم شركة الدرع للتأمين بإصدار عدد (23,852,462) سهما عاديا جديدا بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة في شركة الأهلي للتكافل.

وذكرت "الدرع العربي"، أن القيمة الإجمالية للصفقة حال إتمامها ستبلغ 238.524 مليون ريال، أي أنه سيتم إصدار 1.43 سهم في شركة الدرع للتأمين مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل.

وستصدر الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الدرع للتأمين من 400 مليون ريال إلى 638.524 مليون ريال، عبر زيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 63.852 مليون سهم.

وستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة الأهلي للتكافل 37.36% من رأسمال شركة الدرع للتأمين بعد الزيادة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الدرع للتأمين من 100% لتصبح 62.64%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية
أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة
الأكثر قراءة
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد
غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
اكتشف المزيد