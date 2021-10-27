"بتروكيم" تقفز بأرباح الربع الثالث 108% لـ244 مليون ريال

قفزت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للبتروكيماويات 108.5%، في الربع الثالث من 2021، إلى 244 مليون ريال، مقابل 117 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020.

ومقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق انخفضت الأرباح 59.5%، حيث كانت 603 مليون ريال.

مادة اعلانية

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت الأرباح 1.15 مليار ريال، مقابل خسائر 22 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع حصة بتروكيم من أرباح الشركات المدارة بصورة مشتركة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار المنتجات.