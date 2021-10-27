تسوية قضائية تكبّد تويتر خسارة بـ 537 مليون دولار في الربع الثالث

أعلنت شركة تويتر تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام، بعد دخولها في تسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل حاد بسبب قوة مبيعات الإعلانات، إلا أن الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية.

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وتضمنت الدعوى التي رفعها مستثمرون عام 2016 اتهامات بأن مسؤولين في الشركة مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق ديك كوستولو، لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في تويتر.

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار "مضخمة بشكل اصطناعي". وتم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم توتير مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.

وعلى الرغم من كلفة تسوية الدعوى، إلا أن توتير كشفت أن إيرادات الربع الثالث بلغت 1.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1.14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41% عن نتائج الربع الثالث لعام 2020.