أرباح "توتال" تفوق التوقعات بدفع من ارتفاع أسعار الغاز

ارتفعت أرباح شركة توتال في الربع الثالث بأكثر من المتوقع، مما جعل منتج النفط والغاز الفرنسي آخر المستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي حين أن أزمة إمدادات الطاقة تعيث فسادًا في الاقتصاد الأوروبي، فإنها ترفع أرباح كبار المنتجين إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

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أعلنت شركة Equinor ASA النرويجية عن قفزة في الأرباح بمقدار عشرة أضعاف يوم أمس الأربعاء.

قالت شركة توتال التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان اليوم الخميس، إن صافي الدخل المعدل ارتفع إلى 4.77 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر، بزيادة بخمسة أضعاف من 848 مليون دولار في العام السابق. وتجاوز ذلك متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 4.32 مليار دولار.

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة TotalEnergies في البيان: "أدى التعافي الاقتصادي العالمي، لا سيما في آسيا، إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد في الربع الثالث".

وأشار إلى أن الشركة استفادت بشكل خاص من مكانتها كشركة رائدة على مستوى العالم في مجال الغاز الطبيعي المسال.

أصبحت أزمة الطاقة غير المسبوقة واحدة من أكثر القضايا سخونة في الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه الأسر زيادات مضاعفة في فواتير الكهرباء والغاز. واشتبك وزراء الطاقة في الكتلة الأوروبية حول كيفية حماية المستهلكين والشركات، مع وجود قيود سياسية وقانونية لا تترك مجالًا كبيرًا لاتخاذ إجراءات فورية باستثناء التخفيضات الضريبية والإعانات.