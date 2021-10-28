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أرباح سامسونغ تسجل ذروة 3 سنوات في الربع الثالث

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أرباح سامسونغ تسجل ذروة 3 سنوات في الربع الثالث

الأرباح التشغيلية زادت 28% إلى نحو 13.5 مليار دولار

وكالات

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ارتفعت أرباح سامسونغ إلكترونيكس في الربع الثالث من العام الجاري 28% إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، إذ فاق ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات، التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية.

وقالت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو وسبتمبر، من 12.35 تريليون وون قبل عام.

يتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر لتسجيل 15.8 تريليون وون.

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استفادت سامسونغ من الطلب القوي مع تعافي الاقتصاد العالمي من وباء كوفيد-19، مما أدى إلى نقص في أسعار أشباه الموصلات.

وبينما تنفق الشركة ومنافسيها في صناعة الرقائق المزيد لإضافة طاقة إنتاجية، فإن الأزمة لن تنحسر قريبًا حيث يواصل المستهلكون والشركات الاستثمار في التكنولوجيا.

لم تقدم الشركة توقعات للأرباح أو الاستثمار لعام 2022، بسبب عدم اليقين بما في ذلك اختناقات العرض وارتفاع أسعار المواد الخام. وفي الوقت نفسه، قد تبدأ أسعار شرائح الذاكرة في الهدوء هذا الربع، حيث يكون العملاء أقل حرصًا على تقديم طلبات جديدة بعد تشكيل مخزونات.

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