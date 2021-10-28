أرباح "وقت اللياقة" ترتفع 186.7% في الربع الثالث لـ76.19 مليون ريال 

أظهرت النتائج الأولية لشركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، عن ارتفاع أرباح الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 186.75% إلى 76.19 مليون ريال، مقارنة بنحو 26.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 49.7% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بنحو 50.89 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح يعوج إلى نمو الإيرادات بمقدار 42.50 مليون ريال، وانخفاض تكلفة الإيرادات بمقدار 17.39 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى زيادة في جميع التكاليف الأخرى (متضمنة تكلفة التمويل والزكاة) بواقع 9.86 مليون ريال.

وأفادت الشركة إلى أن أسباب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثالث ترجع إلى زيادة إيرادات العضوية بمقدار 38.34 مليون ريال، ونمو إيرادات التدريب الشخصي بمقدار 1.49 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الحصص المنفذة خلال الفترة، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الإيجارات والإيرادات الأخرى بمقدار 2.67 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام 2021، تحولت "وقت اللياقة" إلى تحقيق الأرباح بقيمة 120.12 مليون ريال، مقارنة مع خسائر 58.21 مليون ريال في التسعة أشهر المقابلة من العام السابق.