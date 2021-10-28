تراجع أرباح "أسلاك" الفصلية 55% إلى 8 ملايين ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك 54.5%، في الربع الثالث من 2021، إلى 8.1 مليون ريال، مقابل 17.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح بنسبة 42.5%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 14.1 مليون ريال.

مادة اعلانية

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، انخفضت أرباح أسلاك بنسبة 15%، إلى 38.3 مليون ريال، مقابل 45.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح الفصلية يعود بشكل رئيسى إلى تراجع هوامش الربحية علي الرغم من ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض مصروف الزكاة ورد مبلغ الانخفاض المحمل عن المخزون - كوفيد-19.