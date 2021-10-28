.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تراجع أرباح "أسلاك" الفصلية 55% إلى 8 ملايين ريال

  • الخط
شركة اتحاد مصانع الأسلاك
سوق السعودية

تراجع أرباح "أسلاك" الفصلية 55% إلى 8 ملايين ريال

خلال التسعة أشهر الأولى انخفضت الأرباح 15% إلى 38.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة اتحاد مصانع الأسلاك 54.5%، في الربع الثالث من 2021، إلى 8.1 مليون ريال، مقابل 17.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانخفضت الأرباح بنسبة 42.5%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 14.1 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، انخفضت أرباح أسلاك بنسبة 15%، إلى 38.3 مليون ريال، مقابل 45.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح الفصلية يعود بشكل رئيسى إلى تراجع هوامش الربحية علي الرغم من ارتفاع قيمة المبيعات وانخفاض مصروف الزكاة ورد مبلغ الانخفاض المحمل عن المخزون - كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
زوج عارضة الأزياء جيجي حديد ضرب والدتها وانفصل عنها زوج عارضة الأزياء جيجي حديد ضرب والدتها وانفصل عنها
دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
ظهر بفيديو يضرب فتاة في الشارع.. شرطة تبوك تتحرك ظهر بفيديو يضرب فتاة في الشارع.. شرطة تبوك تتحرك
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد