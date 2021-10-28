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فيسبوك يغير اسمه إلى "ميتا" بدءا من اليوم الخميس

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شبكة ميتا فيسبوك سابقا
الشعار الجديد لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)
فيسبوك

فيسبوك يغير اسمه إلى "ميتا" بدءا من اليوم الخميس

دبي - العربية.نت

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أعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ أن "فيسبوك" سيغير اسمه إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم الخميس.

وقالت شركة فيسبوك إنها ستعيد تسمية علامتها التجارية باسم ميتا، وهو تغيير في الاسم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها.

ويعبر التغيير الجديد عن فصل هوية الشركة عن الشبكة الاجتماعية التي تحمل اسمًا غارقا في محتوى يواجه اتهامات كبيرة، وتسليط للضوء على التحول إلى منصة حوسبة ناشئة تركز على الواقع الافتراضي.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في عرض تقديمي في مؤتمر Connect على فيسبوك، الذي عقد يوم الخميس ، "إن metaverse هو الاسم الجديد، من الآن فصاعدًا، سنكون ميتافيرس، وليس فيسبوك".

وقدم زوكربيرغ شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتي من الكلمة اليونانية التي تعني "بعد".

وأضاف أن الاسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.

وأفاد بأن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على "metaverse"، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير التواجد في الواقع الافتراضي.

وجراء هذا إعلان زوكربيرغ تغيير اسم الشركة ارتفع سهم "فيسبوك" بنحو 3 %.

يعد تغيير اسم فيسبوك هو الإشارة الأكثر تحديدًا حتى الآن على نية الشركة المشاركة في مستقبلها على منصة حوسبة جديدة - metaverse، وهي فكرة ولدت في خيال روائيين الخيال العلمي.

وقالت الشركة إن سهمها سيبدأ التداول تحت مؤشر جديد ، MVRS، في 1 ديسمبر.

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