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مصادر: "إي.آي.جي" ضمن قائمة للمشترين المحتملين لأنابيب غاز أرامكو

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أرامكو
أرامكو
أرامكو

مصادر: "إي.آي.جي" ضمن قائمة للمشترين المحتملين لأنابيب غاز أرامكو

الصفقة قد تكتمل هذا العام

الرياض - رويترز

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ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن شركة (إي.آي.جي) التي تستثمر في الطاقة ومقرها الولايات المتحدة أُدرجت في القائمة المختصرة كمشتر محتمل لأنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية، وهي جزء من صفقة قد تتجاوز 17 مليار دولار ومن المرجح أن تكتمل في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مصادر أخرى في وقت سابق، إن أرامكو تتطلع لبيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز.

ويشمل المشترون المحتملون صناديق الاستثمار المباشر وصناديق البنية التحتية في شمال أميركا، وشركات مدعومة من الحكومة في كل من الصين وكوريا الجنوبية.

مصادر: 5 شركات تنافس لشراء حصة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ"أرامكو" شركات أرامكو مصادر: 5 شركات تنافس لشراء حصة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ"أرامكو"

وفي تصريحات سابقة، قالت مصادر إن مقابل عملية البيع قد يشمل أسهما بقيمة 3.5 مليار دولار، الباقي سيتم تمويله بقروض من البنوك، في الوقت الذي قال فيه مصدر آخر أن الصفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتعمل أرامكو مع كل من جي بي مورغان وغولدمان ساكس من أجل التواصل مع المشترين المحتملين.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كلا من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، التي تم تأسيسها مؤخرًا، مقابل 12.4 مليار دولار.

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