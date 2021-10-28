"أبوظبي الأول" يسجل أعلى أرباح في تاريخه

قفزت الأرباح الفصلية لبنك أبوظبي الأول بـ55% لتصل إلى 3 مليارات و850 مليون درهم، وهي الأعلى في تاريخ أكبر بنوك الإمارات.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين عند مليارين و500 مليون درهم.

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عزا البنك ارتفاع الأرباح إلى تسجيله أرباحا من الاستثمارات والمشتقات بالقيمة العادلة بملياري درهم، مقارنة بـ390 مليون درهم في الفترة المقابلة.

وكانت أرباح بنك أبوظبي الأول ارتفعت بنسبة 20% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى مليارين و880 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وشهدت نتائج الربع الثاني تراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 36% لتسجل 676 مليون درهم.