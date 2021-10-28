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"البحري" تستلم ناقلة نفط عملاقة بـ 371 مليون ريال

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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
ناقلة تابعة لشركة "البحري"
سوق السعودية

"البحري" تستلم ناقلة نفط عملاقة بـ 371 مليون ريال

تحت اسم "راية"

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن استلام ناقلة نفط جديدة سجلت تحت اسم "راية".

وقالت "البحري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التكاليف المرتبطة بالناقلة بلغت 371 مليون ريال، ولم تتغير منذ إعلان استكمال إجراءات توقيع عقد بناء ناقلة النفط العملاقة في 19 سبتمبر 2019.

كانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت نهاية أغسطس الماضي رفع العلم السعودي على الناقلة البحرية الجديدة "العنود"، وذلك في مدينة ينبع بحضور مسؤولي الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية في الهيئة العامة للموانئ، وحرس الحدود السعودي، وممثلين عن شركة "البحري"، معلنةً بذلك عن تسجيل هذه السفينة العملاقة في الأسطول البحري السعودي، ليصبح العدد الإجمالي للسفن الوطنية التي تحمل العلم السعودي حتى اليوم 407 سفن، مما يرفع من السعة الطنيّة للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

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وتعد ناقلة البضائع السائبة الجديدة "العنود" التي رفعت العلم السعودي بعد رحلتها الأولى إلى ميناء الملك فهد الصناعي في مدينة ينبع، إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وهي من نوع كامسرماكس وتبلغ حمولتها 81,729 ألف طنٍ متري، الناقلة الأولى ضمن أربع ناقلات بضائع سائبة جديدة ضمتها البحري لأسطولها الرائد في السوق في أغسطس 2020.

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