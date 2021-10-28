"الزامل للصناعة" تتحول للربحية بـ852 ألف ريال بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، تحولها إلى الربحية بقيمة 852 ألف ريال، بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من 2021، مقابل خسائر نحو 38.49 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتراجعت أرباح "الزامل للصناعة" بنسبة 87.9% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 7.07 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "الزامل للصناعة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع في مبيعات قطاع الحديد، وتحسن هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية في قطاعي التكييف والحديد، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض في خسائر عمليات متوقفة.

وتحولت الشركة للربحية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بقيمة 13.12 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 125.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.