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"الفخارية" تتحول لخسائر بـ1.8 مليون ريال في الربع الثالث

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الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
شعار الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية"
سوق السعودية

"الفخارية" تتحول لخسائر بـ1.8 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب تراجع المبيعات

دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" إلى تحقيق صافي خسائر نحو 1.76 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 0.91 مليون ريال.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت خسائر "الفخارية" بنسبة 23.08% مقارنة بخسائر نحو 1.43 مليون ريال في الربع الثاني من العام ذاته.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب تحقيق صافي خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 28% إلى 20.19 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي.

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وتحولت شركة "الفخارية" إلى الخسارة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 2.97 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 9.17 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

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