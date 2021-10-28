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"دله الصحية" تستحوذ على 8.2% بالمركز الطبي الدولي مقابل 289 مليون ريال 

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دله للخدمات الصحية
دله للخدمات الصحية
سوق السعودية

"دله الصحية" تستحوذ على 8.2% بالمركز الطبي الدولي مقابل 289 مليون ريال

سيتم تمويل الصفقة عبر مرابحات بنكية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "دله للخدمات الصحية"، عن توقيعها اتفاقية لشراء أسهم تمثل 8.2% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي بقيمة 289 مليون ريال.

وقالت "دله" في بيان لها على "تداول السعودية"، إن الصفقة تأتي ضمن خطتها لتملك أكثر من 25% من المركز الطبي الدولي.

وتتضمن شروط الصفقة أخذ ضمانات وإقرارات من البائعين، وسيتم تمويلها عبر مرابحات بنكية.

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وأوضحت الشركة أن "المركز الطبي الدولي" يعد مستشفى ومجمع عيادات متعدد التخصصات بسعة 300 سرير يخدم المنطقة الغربية، و"يستهدف تقديم خدمات صحية متميزة. ويتمتع المستشفى بمكانة وسمعة فريدة من خلال تزويد المراجعين بخدمات عالية الجودة".

وحققت شركة المركز الطبي الدولي إيرادات تقدر بحوالي 1.2 مليار سنويا، للسنوات الثلاث الأخيرة.

وتأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية شركة "دله" التوسعية والتي من ضمنها التواجد بمدينة جدة، وذلك تعزيزاً لحصتها السوقية في خدماتها الطبية المتميزة.

وأفادت الشركة بأن الأثر المتوقع للصفقة سيكون إيجابيا ويعزز الربحية عن طريق حصتها في أرباح الشركة المستهدفة، وحصتها من التوزيعات النقدية.

وتخضع هذه الخطة لعدد من العوامل، بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وستقوم "دله للخدمات الصحية" بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الموضوع.

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