"صدارة للكيميائيات" تتحول للربحية بـ684 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة صدارة للخدمات الأساسية "صكوك صدارة"، عن النتائج المالية لشركتها الأم صدارة للكيميائيات، التي أظهرت تحولا للربحية بنحو 684.35 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر نحو 513.71 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح "صدارة للكيميائيات" بنسبة 12.9% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 606.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "صكوك صدارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات والاستمرار في ضبط مستوى التكاليف.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح نحو 2.908 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بصافي خسارة نحو 3.196 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.