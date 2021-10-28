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"عناية" و"أمانة للتأمين" تمددان اتفاقية الاندماج 6 أشهر إضافية

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أمانة للتأمين وعناية السعودية للتأمين
أمانة للتأمين وعناية السعودية للتأمين
سوق السعودية

"عناية" و"أمانة للتأمين" تمددان اتفاقية الاندماج 6 أشهر إضافية

سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، عن توقيع ملحق تعديلي لاتفاقية الاندماج الملزمة مع شركة أمانة للتأمين التعاوني، يشمل تمديد الاتفاقية 6 أشهر إضافية لاستيفاء الشروط المطلوبة.

وقالت "عناية" في بيان لها على سوق "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم تمديد الاتفاقية من 6 أشهر المتفق عليها سابقا إلى 12 شهرا.

وكانت الشركتان قد أبرمتا اتفاقية اندماج ملزمة في 2 مايو 2021، ونصت الاتفاقية حينها على تحقق الشروط المسبقة لصفقة الاندماج خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

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واتفقت الشركتان على أنه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم إتمام الاندماج بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة أمانة للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية.

وعند اكتمال الصفقة ستنتقل أصول شركة عناية ومطلوباتها إلى شركة أمانة، حيث سيمتلك مساهمو شركة عناية 55% من الشركة الجديدة بعد الاندماج بينما سيمتلك مساهمو أمانة الحاليون ما نسبته 45% من أسهم رأس المال شركة أمانة.

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