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مايكروسوفت تتربع على عرش أكبر شركة في العالم بعد إزاحة أبل

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REDMOND, WASHINGTON - JULY 17: The Visitor's Center at Microsoft Headquarters campus is pictured July 17, 2014 in Redmond, Washington. Microsoft CEO Satya Nadella announced, July 17, that Microsoft will cut 18,000 jobs, the largest layoff in the company's history. (Stephen Brashear/Getty Images/AFP
مقر مايكروسوفت في واشنطن
أبل

مايكروسوفت تتربع على عرش أكبر شركة في العالم بعد إزاحة أبل

قيمة الشركة الأكبر تبلغ 2.49 تريليون دولار بـ 331.62 دولار للسهم

نيويورك - رويترز

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فقدت شركة أبل عرشها كأكبر شركة في العالم، من حيث القيمة السوقية، الذي أزاحتها عنه مايكروسوفت، الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بنحو 2%.

عانت أبل من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد، بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت. وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

تراجع سهم أبل 1.8% مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار. وفي المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسي مرتفع، مسجلا 331.62 دولار بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعا بنسبة 49% حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية، بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم أبل فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.

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