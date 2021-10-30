مايكروسوفت تتربع على عرش أكبر شركة في العالم بعد إزاحة أبل

فقدت شركة أبل عرشها كأكبر شركة في العالم، من حيث القيمة السوقية، الذي أزاحتها عنه مايكروسوفت، الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بنحو 2%.

عانت أبل من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد، بما أدى لتفويتها توقعات من وول ستريت. وحذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

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تراجع سهم أبل 1.8% مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار. وفي المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت عملاق البرمجيات 2.2% لمستوى قياسي مرتفع، مسجلا 331.62 دولار بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم مايكروسوفت هذا العام ارتفاعا بنسبة 49% حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية، بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم أبل فقد ارتفع 13% فقط هذا العام حتى الآن.