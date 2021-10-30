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نمو أرباح البنك العربي بـ 26% خلال 9 أشهر

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نمو أرباح البنك العربي بـ 26% خلال 9 أشهر

أصول مجموعة البنك ترتفع 21% لـ 63.7 مليار دولار خلال 2021

دبي - العربية.نت

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حققت مجموعة البنك العربي أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 271.7 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 ايلول 2021 مقارنة مع 215.2 مليون دولار للفترة المقابلة للعام 2020 وبنسبه نمو بلغت 26%.

حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 10.4 مليار دولار في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2021.

ارتفعت أصول المجموعة كما في 30 ايلول 2021 لتصل الى 63.7 مليار دولار منها 8.4 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي نتيجة لقيام مجموعة البنك العربي في نهاية الربع الأول من العام 2021 بدمج القوائم المالية الموحدة لبنك عُمان العربي بعد انتهائه من عملية الاستحواذ على بنك العز وهو بنك اسلامي متكامل، مقارنة بـــ 52.5 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 21%.

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 24% لتصل الى 46.6 مليار دولار منها 7 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 37.5 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق.

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زادت التسهيلات الائتمانية لتصل الى 34.1 مليار دولار كما في 30 ايلول 2021 منها 7.5 مليار دولار تخص بنك عُمان العربي مقارنة بــ 26.7 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 28%.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري، في بيان صحافي إن النتائج المالية الايجابية للبنك تتماشى مع النهج الاستراتيجي الشامل الذي يتبعه والذي يرتكز حول تحقيق مستقبل مستدام من خلال تعزيز الاداء الاقتصادي، بجانب إيلاء البنك اهمية كبيرة لدمج الرقمنة في عملياته الاساسية والتجارية لدورها في احداث تحول جذري في القطاع المالي.

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