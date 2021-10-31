أرباح أرامكو تقفز 158% في الربع الثالث إلى 114 مليار ريال

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح نسبته 158%.

وأظهرت بيانات الشركة، وصول صافي الربح إلى 114.09 مليار ريال، مقابل 44.21 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وعزت الشركة هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 79.5% لتصل إلى 359.09 مليار ريال، مقابل 200.06 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

تسعة أشهر

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 121.6% لتصل إلى 291 مليار ريال، مقابل 131.31 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 71.9% إلى 943.52 مليار ريال، مقابل 548.86 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

التوزيعات

وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار) عن الربع الثالث من عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن حصة السهم من التوزيعات تبلغ 0.3518 ريال، وتاريخ الأحقية هو 4 نوفمبر على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

الإنفاق الرأسمالي

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر في بيان، إن أداء الشركة الاستثنائي في الربع الثالث جاء نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية وانتعاش الطلب على الطاقة فضلا عن مكانتها الفريدة فيما يتعلق بانخفاض كلفة الإنتاج.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في عدة سنوات بعد أن قفزت العقود الآجلة للخام 4.5% في الربع الثالث بفضل قرار تحالف أوبك+ الإبقاء على زيادة إنتاجه المقررة بدلا من رفعها بسبب مخاوف الإمداد العالمية.

ويجري تداول عقود مزيج برنت الآجلة حاليا عند نحو 84.4 دولار للبرميل، بارتفاع يصل إلى 63% عن بداية العام، في حين يجري تداول الخام الأميركي الخفيف في نطاق 83.58 للبرميل، مرتفعا بأكثر من 70% في الفترة نفسها.

وزاد إنفاق أرامكو الرأسمالي 19% عنه قبل عام إلى 7.6 مليار دولار في الربع الثالث. وارتفع التدفق النقدي الحر للشركة إلى 28.7 مليار دولار من 12.4 مليار دولار.

وعزز ارتفاع أسعار النفط وأحجام المبيعات سعر سهم أرامكو بنحو 8% هذا العام، مما أوصل قيمة شركة النفط العملاقة إلى تريليوني دولار.

وقال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن نتائج أعمال أرامكو جاءت مفاجئة، وتجاوزت أداء خامي النفط برنت ونايمكس.

وأوضح أن النتائج تبين أن الشركة لديها القدرة على إدارة التكاليف، والوصول إلى أسواق وعملاء أكثر. وأشار إلى أن هناك تحسناً كبيراً في التدفقات النقدية للشركة.

وذكر أنه بما أن أرامكو ضمنت التوزيعات النقدية، من حقها أن تحتفظ بقدر من السيولة لكي تمول توسعاتها واستحواذاتها.