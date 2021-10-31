أرباح "البحري" تنخفض 94% في الربع الثالث لـ17.9 مليون ريال 

كشفت النتائج الأولية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن انخفاض أرباح الربع الثالث من عام 2021 بعد الزكاة والضريبة بنسبة 94.26% إلى 17.99 مليون ريال، مقابل 313.74 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 53.76% في الربع الثالث من العام الحالي، قياسا على 38.91 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع الإيرادات من عدة قطاعات وبالأخص قطاع النفط بنسبة 18%، وذلك بسبب الانخفاض في معدلات أسعار نقل النفط العالمية بالإضافة لانخفاض عمليات النقل.

وذكرت الشركة أن تكاليف التشغيل خلال هذا الربع ارتفعت مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الوقود.

كما انخفضت ايضاً الأرباح من حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية خلال هذا الربع، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق.

وساهم الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في الحد من الانخفاض في صافي الربح.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 12.56% إلى 1.32 مليار ريال، قياسا على 1.510 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 93.27% إلى 100.46 مليون ريال، مقارنة مع 1.493 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.