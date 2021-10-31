.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "البحري" تنخفض 94% في الربع الثالث لـ17.9 مليون ريال 

  • الخط
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
سوق السعودية

أرباح "البحري" تنخفض 94% في الربع الثالث لـ17.9 مليون ريال

مقابل 313.74 مليون ريال في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت النتائج الأولية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن انخفاض أرباح الربع الثالث من عام 2021 بعد الزكاة والضريبة بنسبة 94.26% إلى 17.99 مليون ريال، مقابل 313.74 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 53.76% في الربع الثالث من العام الحالي، قياسا على 38.91 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن انخفاض الأرباح يعود إلى تراجع الإيرادات من عدة قطاعات وبالأخص قطاع النفط بنسبة 18%، وذلك بسبب الانخفاض في معدلات أسعار نقل النفط العالمية بالإضافة لانخفاض عمليات النقل.

"البحري" تستلم ناقلة نفط عملاقة بـ 371 مليون ريال شركات سوق السعودية "البحري" تستلم ناقلة نفط عملاقة بـ 371 مليون ريال

وذكرت الشركة أن تكاليف التشغيل خلال هذا الربع ارتفعت مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الوقود.

كما انخفضت ايضاً الأرباح من حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية خلال هذا الربع، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق.

وساهم الانخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في الحد من الانخفاض في صافي الربح.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 12.56% إلى 1.32 مليار ريال، قياسا على 1.510 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 93.27% إلى 100.46 مليون ريال، مقارنة مع 1.493 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط! إيلون ماسك يتحدى مسؤولا أمميا ويعلن استعداده لبيع أسهم في تسلا.. بشرط!
"شرطان فقط".. علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
اكتشف المزيد