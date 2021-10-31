بورصة قطر.. أرباح الشركات المدرجة ترتفع 35.8% في 9 أشهر 

أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر، عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2021.

بلغت قيمة صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر عن أول ثلاثة أرباع من العام الحالي، 33.47 مليار ريال قطري (9.27 مليار دولار).

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تأتي هذه الأرقام مقابل 24.63 مليار ريال قطري (6.82 مليار دولار) لذات الفترة من العام 2020، بارتفاع نسبته 35.86%.

وأشارت البورصة في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه تم الإفصاح جميع البيانات المالية للشركات المدرجة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

ولفتت إلى تعاون جميع إدارات الشركات المدرجة في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.