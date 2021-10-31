أرباح "بتلكو" البحرينية ترتفع 9% في الربع الثالث لـ41.6 مليون دولار

أعلنت شركة بتلكو البحرينية، ارتفاع صافي الأرباح 9% في الربع الثالث من عام 2021 إلى 15.7 مليون دينار (41.6 مليون دولار)، مقابل 14.4 مليون دينار (38.2 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2020.

وقالت الشركة في بيان، إن صافي الأرباح لمساهمي الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام 2021 ارتفع بنسبة 6% إلى 53.2 مليون دينار (141.1 مليون دولار)، من 50.3 مليون دينار (133.4 مليون دولار) للفترة ذاتها من العام 2020.

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وجاءت هذه الزيادة في صافي الأرباح نتيجة إلى ارتفاع الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا".

وبلغت العائدات على السهم الواحد خلال الربع الثالث من العام 2021 9.5 فلسًا مقارنة مع 8.7 فلسًا في الربع الثالث من العام 2020، بينما بلغت العائدات على السهم الواحد خلال فترة التسعة أشهر 32.2 فلسًا، مقارنة مع 30.4 فلسًا في العام 2020.

وبلغ مجموع الدخل الشامل لمساهمي الشركة للربع الثالث من هذا العام 13.4 مليون دينار (35.5 مليون دولار)، أي بانخفاض قدره 25% مقارنة مع 17.8 مليون دينار (47.2 مليون دولار) في الربع الثالث من العام 2020، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى فروق ترجمة العملات الأجنبية.

وارتفعت إيرادات الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 2% من 95.9 مليون دينار (254.4 مليون دولار)، إلى 98.2 مليون دينار (260.5 مليون دولار).

وشهدت إيرادات فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 زيادة بنسبة 4% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020، وذلك من 285.7 مليون دينار (757.8 مليون دولار) إلى 296.4 مليون دينار (786.2 مليون دولار).

وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات البرودباند الثابت والخدمات الرديفة وخدمات البيع بالجملة على أساس سنوي بنسبة 15% و15% و3% على التوالي.