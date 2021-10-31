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أسهم داماك تقفز 10% بعد عرض "مايبل" شراء 800 مليون سهم من السوق

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داماك العقارية
داماك العقارية
سوق دبي

أسهم داماك تقفز 10% بعد عرض "مايبل" شراء 800 مليون سهم من السوق

ستتم عمليات الشراء خلال فترة العرض والتي بدأت في 29 اكتوبر 2021

دبي - العربية.نت

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قفزت أسهم "داماك" العقارية حوالي 10.4% إلى 1.38 درهم، بنهاية تداولات الأحد، بعدما قالت إن شركة مايبل تعتزم شراء أسهم "داماك" من السوق خارج نطاق العرض.

وقالت "داماك العقارية" إنها استلمت الإفصاح المرفق من شركة مايبل إنفست (مايبل) بخصوص عرض الاستحواذ على أسهم في رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة أن مقدم العرض يعتزم شراء حتى 800 مليون سهم من خلال السوق خارج نطاق العرض.

ويتضمن العرض أن تتم عمليات الشراء من داخل السوق وخارج العرض من خلال التداول داخل القاعة، فيما سيضع مقدم العرض عدة طلبات شراء للسوق على سعر 1.4 درهم، كما ستتم عمليات الشراء خلال فترة العرض والتي بدأت في 29 اكتوبر 2021.

وأشارت الشركة إلى أنه سيكون لمقدم العرض الحق بالتوقف عن وضع طلبات شراء في أي وقت خلال فترة العرض وذلك حتى وإن لم يتم الوصول إلى 800 مليون سهم، على أن يقوم مقدم العرض بالافصاح عن ذلك قبل يوم عمل واحد من قرار التوقف عن وضع طلبات شراء.

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