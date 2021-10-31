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أميانتيت السعودية تعيد جدولة تسهيلات ائتمانية بـ 525 مليون ريال مع مصرف الإنماء

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أميانتيت مناسبة
أميانتيت
سوق السعودية

أميانتيت السعودية تعيد جدولة تسهيلات ائتمانية بـ 525 مليون ريال مع مصرف الإنماء

تتوقع تأثيرا إيجابيا على نتائج أعمال الشركة من إعادة الجدولة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إعادة جدولة تسهيلات مصرفية الإسلامية المقدمة من مصرف الإنماء، بقيمة 525.3 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن هذه الجدولة سيكون لها أثر إيجابي على أداء الشركة.

وأشارت إلى أن اتفاقية إعادة الجدولة تتضمن حد البيع الآجل لمرة واحدة بمبلغ 367,700,000 ريال (غير دوار) ولمدة 10 سنوات شاملة سنتين فترة سماح يسدد على أقساط نصف سنوية وسداد الأرباح بشكل نصف سنوي خلال فترة السماح.

وتشمل تمويل بيع آجل حد مشترك، اعتمادات مستندية، ضمانات بنكية 157,600,000 ريال (دوار) يتاح للشركة من خلال أي مبلغ يتم سداده من الحد الأساسي وبما لا يتجاوز 30% من إجمالي الحد لتمويل احتياجات رأس المال العامل من خلال الشراء المباشر للمواد الخام، ولفترة اجمالية لا تتعدى 12 شهر.

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