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الاتحاد للطيران للعربية: 90% نسب إشغال بعض الوجهات.. ووظائف جديدة

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طيران

الاتحاد للطيران للعربية: 90% نسب إشغال بعض الوجهات.. ووظائف جديدة

فتحت الشركة الباب لتوظيف ألف شخص والرقم قد يرتفع

دبي - العربية.نت

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قال جهاد ريتشارد متَى، رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الاتحاد للطيران، إن شركته فتحت الباب لتوظيف ألف شخص، مشيرا إلى أن الرقم قد يرتفع.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن الرواتب عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

وأوضح متى أن الوظائف التي جرى الإعلان عنها هي للدرجة السياحية فقط حتى الآن، مشيرا إلى أن الشركة اتخذت هذه الخطة نظرا للزيادة المتوقعة على السفر خلال الفترة المقبلة.

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وتابع: "هناك عدد من الدول التي نتطلع لنذهب إليها، نفضل أن يكون جنسية طاقم الطائرة من هذه الدول لكي يسهل التعامل بلغة هذه البلدان".

وأوضح أن شركته كانت تسير ما بين 100 إلى 150 رحلة قبل الجائحة، وكانت عدد الرحلات إلى لندن تبلغ 4 مرات، ومع الجائحة تقلص هذا العدد.

وأشار إلى أن عدد الرحلات بدأت تزيد الآن، فمثلا عدد الرحلات إلى لندن ارتفعت إلى 3 في اليوم.

وذكر أن ما يهم الشركة في الوقت الحالي هو حجم الإشغال في الطائرة، موضحا أن نسبة الإشغال على الطائرات كانت 20% فقط في بداية العام، ووصلت الآن إلى ما بين 50 و60%، وهناك وجهات وصل حجم الإشغال بها إلى 80 و90%.

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