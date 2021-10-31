.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إمباور الإماراتية تقترب من الإعلان عن صفقة استحواذ مليارية

  • الخط
Empower
إمباور
اقتصاد دبي

إمباور الإماراتية تقترب من الإعلان عن صفقة استحواذ مليارية

الاستحواذ على نشاط التبريد لواحد من ألمع وأضخم أيقونات دبي الاقتصادية وأشهرها عالميا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أحمد بن شعفار، إنه تم وضع اللمسات النهائية على صفقة استحواذ جديدة للمؤسسة هي الثالثة من نوعها خلال 3 أشهر في دبي.

وبينما رفض التحدث عن تفاصيل الصفقة، أكد أنها مليارية من حيث القيمة، وتتمحور حول الاستحواذ على نشاط التبريد لواحد من ألمع وأضخم أيقونات دبي الاقتصادية وأشهرها عالميا.

وشدد بن شعفار على أن صدارة صناعة التبريد على مستوى العالم، ستبقى في قبضة دبي للعقدين المقبلين، وأن "إمباور"، التي تقف وراء هذا الإنجاز أهلٌ لمسؤولية الحفاظ عليه ومواصلته، وتبذل في سبيل تحقيق ذلك كل الجهود والطاقات والموارد، لاسيما على صعيد توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كل عملياتها، وفقا لصحيفة البيان.

"نخيل" تعتزم بيع جزء من أصولها.. و"تبريد" و"إمباور" تبديان اهتماما شركات سوق دبي "نخيل" تعتزم بيع جزء من أصولها.. و"تبريد" و"إمباور" تبديان اهتماما

وقال مراقبون إن أقرب الشركات المنافسة لـ "إمباور"، كانت قد توقعت في وقت مبكر من العام الجاري إبرام 3 استحواذات في سوق تبريد المناطق بدبي بقيمة بين 2 و3 مليارات درهم خلال العامين الجاري والمقبل، إلا أن مسار الأحداث أظهر أن الاستحواذات الثلاثة ذهبت لـ"إمباور".

واستحوذت إمباور في أغسطس الماضي على نشاط تبريد نخيل العقارية برمته بـ860 مليون درهم بسعة تبريد بلغت 110 آلاف طن، أعقبته بعد أيام بتوقيع صفقة ثانية مع مؤسسة "مدينة ميدان" بقيمة 1.7 مليار درهم بطاقة تبريد تصل إلى 382 ألف طن تبريد.

وتتجه الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن تفاصيل صفقة الاستحواذ الثالثة، بحسب بن شعفار، لتختتم عام 2021 بـثلاثية استحواذ في سوق صناعة التبريد في دبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد