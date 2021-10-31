تراجع أرباح "المواساة" الفصلية 11.5% لـ143 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة المواساة للخدمات الطبية 11.4%، إلى 142.6 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، مقابل 161.1 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020.

ومقارنة مع الأداء في الربع السابق حافظت الشركة على أرباح مستقرة، والتي كانت 141.3 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت الأرباح 431 مليون ريال، مقابل 384.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020، بنمو 12%.

وقالت "المواساة" إن انخفاض الأرباح الفصلية في الربع الثالث يعود إلى سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض في الإيرادات بنسبة 3.3% نتيجة التغير في النمط الموسمي للربع الثالث من العام السابق بتأثير من انخفاض حركة السفر لإجازات الصيف نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التشغيل لذلك الربع.

كما انخفضت تحويلات مقام وزارة الصحة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت بعض بنود التكاليف والمصاريف التشغيلية والعمومية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

وكذلك ارتفع بند الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ليتناسب مع الوعاء الزكوي الخاص بسنة 2021م.