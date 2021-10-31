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خسائر "سابتكو" تتراجع 53% في الربع الثالث إلى 57 مليون ريال

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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
شاحنة تابعة للشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
سوق السعودية

خسائر "سابتكو" تتراجع 53% في الربع الثالث إلى 57 مليون ريال

سجلت خسائر متراكمة نحو 129.01 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تقلصت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي- سابتكو بنسبة 53.1% في الربع الثالث من 2021، إلى 57.09 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 121.75 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت خسائر "سابتكو" بنسبة 38.06% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 41.36 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة الإيراد في الشركة التابعة لاكتمال تجهيزات متطلبات التشغيل، وانخفاض في مصروفات البيع والتوزيع.

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وأضافت أن الفترة المقارنة تضمنت تسجيل مخصص إضافي للذمم المدينة التجارية، وانخفاض في خسائر مشروع مشترك وارتفاع في الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض في مصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت خسائر "سابتكو" بنسبة 49.37% إلى 152.9 مليون ريال، مقارنة بنحو 302.02 مليون ريال خسائر الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت الشركة السعودية للنقل الجماعي خسائر متراكمة نحو 129.01 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، تعادل نسبة 10.3% من رأس المال البالغ 1.250 مليار ريال.

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