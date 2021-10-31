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نماء للكيماويات تتحول للربحية بـ4.9 مليون ريال في الربع الثالث

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نماء للكيماويات مناسبة
نماء للكيماويات
سوق السعودية

نماء للكيماويات تتحول للربحية بـ4.9 مليون ريال في الربع الثالث

وتتحول لأرباح 24.4 مليون ريال في 9 أشهر

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة نماء للكيماويات إلى 4.86 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 9.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر نماء للكيماويات بنسبة 49.2% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بأرباح نحو 9.57 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت نماء للكيماويات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب تحقيق صافي الربح خلال الربع الثالث من 2021، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات النهائية، وانخفاض مصاريف التمويل، وانخفاض مخصص الديون المشكوك فيها.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، تحولت نماء للكيماويات إلى صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بنحو 24.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 20.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وذكرت الشركة أن الخسائر المتراكمة البالغة 46.968 مليون ريال كما في 30 يونيو 2021، والتي تحولت إلى أرباح متراكمة قدرها 97.345 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2021، وتم ذلك من خلال بيع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" خلال الربع الثالث من العام 2021.

وأضافت أنه تم تحويل صافي عائدات بيع أسهم شركة "ينساب" والبالغة 139.65 مليون ريال إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي كسداد جزئي لمرة واحدة وذلك مقابل سداد قروض الشركة لدى الصندوق، مما أدى إلى تحسن كبير في النسب المالية الرئيسية للشركة من 30 يونيو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021.

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