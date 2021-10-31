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"اتحاد الخليج" تعين مستشاراً مالياً لإدارة اكتتاب حقوق الأولوية

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شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"اتحاد الخليج" تعين مستشاراً مالياً لإدارة اكتتاب حقوق الأولوية

سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، عن تعيين "فالكم للخدمات المالية"، مستشارا ماليا لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية للحصول على موافقتها، وعن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توفرها.

وتحولت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، إلى تحقيق خسائر نحو 46.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي أرباح نحو 10.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 17.6% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 56.8 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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