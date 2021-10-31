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"الإمارات للصناعات الغذائية" تتجه نحو الإدراج في سوق أبوظبي 

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سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق أبوظبي

"الإمارات للصناعات الغذائية" تتجه نحو الإدراج في سوق أبوظبي

ضمن خطط الشركة للتوسع في المنطقة خلال الفترة المقبلة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الإمارات للصناعات الغذائية، إحدى شركات الصناعات الغذائية والزراعية ومنتجات الألبان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملوكة من الوطنية القابضة، عن عزمها طرح جزئي لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بهدف توسيع عملياتها الرامية إلى دعم برنامج دولة الإمارات للأمن الغذائي والزراعي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، وصفي كاسو، في بيان، اليوم الأحد: "وضعنا خطة خمسية طموحة لتحقيق معدلات نمو متسارعة من خلال توسيع النطاق الإنتاجي في المجموعة، والاستثمار في مجال تطوير هذه الصناعة. ومن الطبيعي في هذه الحالة اللجوء إلى أسواق المال الإماراتية لدعم خطتنا في التنمية وترسيخ مكانتنا كشريك أساسي في تنفيذ خطة الأمن الغذائي في الإمارات".

تدير شركة الإمارات للصناعات الغذائية، من مقرها في أبوظبي، عمليات تصنيع وتوريد الأعلاف الحيوانية وإنتاج وتوريد الألبان الطازجة من خلال مزارعها لتربية الأبقار.

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وتلتزم الشركة بتطوير مبادرات استدامة الغذاء من خلال التشجيع على تنويع الأغذية وتعزيز الإنتاج باستخدام أحدث المعايير التقنية، إلى جانب نشاطها الرائد في قطاع تعزيز الثروة الحيوانية للدولة من خلال امتلاكها لأثنين من كبرى مزارع تربية الأبقار.

وتقوم حالياً بإنشاء مصنع ضخم لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان في مدينة العين، والذي سيتم تشغيله من قبل مصنع الوطنية للألبان التابعة لها في الربع الأول من 2022.

وتضم شركة الإمارات للصناعات الغذائية:مصانع الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق في منطقة مصفح في إمارة أبوظبي ومصانع ومطاحن دقيق الساحل في المنطقة الحرة لجبل علي في مدينة دبي، وكذلك مصانع الوطنية للألبان في مدينة العين، ومزرعة الوطنية لتربية الأبقار في مدينة العين، ومزرعة مساكن لتربية الأبقار في مدينة العين، ومصانع الوطنية للأكياس في منطقة مصفح في إمارة أبوظبي

وتمتلك الإمارات للصناعات الغذائية حقوق تطوير مشروع حيوي ضخم بمساحة 100 ألف متر مربع في ميناء خليفة لإنشاء مصانع متنوعة في قطاع الأغذية.

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