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"ساسكو" توافق على بيع 10 مواقع بـ324 مليون ريال

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ساسكو
محطة تابعة لشركة "ساسكو"
سوق السعودية

"ساسكو" توافق على بيع 10 مواقع بـ324 مليون ريال

يقدر الأثر المالي لعملية البيع بنحو 142 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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قالت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، إن مجلس إدارتها وافق على خطاب شركة فالكم للخدمات المالية والذي يؤكد التزامهم بشراء 10 مواقع مملوكة لشركة ساسكو وذلك شريطة قيامهم بتأسيس صندوق عقاري وأخذ الموافقات اللازمة للاستحواذ على تلك المواقع.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الشراء للمواقع تبلغ ما يقارب 324 مليون ريال بالإضافة إلى التزام ساسكو باستئجار تلك المواقع لفترة إلزامية لمدة 10 سنوات ميلادية.

وأضافت أن الأثر المالي لعملية البيع يقدر بنحو 142 مليون ريال أرباحاً رأسمالية وسوف يتحدد الأثر النهائي بعد إتمام الإجراءات النظامية وإفراغ الصكوك لصالح الشركة التابعة للصندوق.

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كانت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، أعلنت في 29 يوليو 2021، عن التطورات بشأن دراسة خيارات بيع بعض المواقع المملوكة لها وإعادة استئجارها ووفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع شركة فالكم للخدمات المالية.

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