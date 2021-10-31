.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ولاء للتأمين" تتحول لخسائر بـ33 مليون ريال في الربع الثالث

  • الخط
ولاء للتأمين التعاوني مناسبة
شعار شركة ولاء للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"ولاء للتأمين" تتحول لخسائر بـ33 مليون ريال في الربع الثالث

مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 25.27 مليون ريال في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى تحقيق خسائر نحو 33.12 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 25.27 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، وأيضاً مقابل أرباح قبل الزكاة نحو 10.54 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً مع صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع المماثل من العام السابق، يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 100.25 مليون ريال وبنسبة 71.52% وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 22.60 مليون ريال وبنسبة 305.60% وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 1.75 مليون ريال وبنسبة 13.32% وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 0.60 مليون ريال وبنسبة 1.52%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت "ولاء" إلى خسائر نحو 46.4 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 42.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك أفضل 6 أطعمة لحماية عينيك وتقوية بصرك
مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه! مفاجأة صادمة يكشفها طبيب: مارادونا مدفون بدون قلبه!
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد