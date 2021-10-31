"ولاء للتأمين" تتحول لخسائر بـ33 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة ولاء للتأمين التعاوني إلى تحقيق خسائر نحو 33.12 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 25.27 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، وأيضاً مقابل أرباح قبل الزكاة نحو 10.54 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب صافي الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً مع صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع المماثل من العام السابق، يعود إلى الارتفاع في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بمقدار 100.25 مليون ريال وبنسبة 71.52% وارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى بمقدار 22.60 مليون ريال وبنسبة 305.60% وارتفاع في تكاليف اكتتاب وثائق التأمين بمقدار 1.75 مليون ريال وبنسبة 13.32% وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 0.60 مليون ريال وبنسبة 1.52%.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت "ولاء" إلى خسائر نحو 46.4 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قبل الزكاة نحو 42.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.