أبوظبي الإسلامي للعربية: نتطلع لعمليات استحواذ في الإمارات والخليج

قال محمد عبد الباري الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، إن كفاية رأس المال لمصرفه كبيرة تصل إلى 19.5% بما يمكنه من النمو بشكل "عضو" و"غير عضوي".

وأضاف في حديثه لـ"العربية" أن البنك يتطلع لإجراء استحواذات داخليا في الإمارات أو في منطقة الخليج خلال الفترة الحالية.

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وأشار إلى أن سبب تراجع أرباح المصرف خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة زيادة المخصصات.

وأضاف للعربية أن الشركة قررت زيادة المخصصات المتعلقة بانكشاف المصرف على إن إم سي، لتصل إلى 75% مقابل 50% خلال الفترة الماضية، موضحا أن الزيادة في حجم المخصصات الخاصة بمجموعة إن إم سي تبلغ 250 مليون درهم تقريبا.

وأوضح أن انكشاف المصرف على إن إم سي يبلغ 1.1 مليار، وكانت المخصصات بالنسبة لهذا المبلغ 50% العام الماضي، ورفعنا هذه المخصصات إلى 75% هذا العام أي نتحدث عن 250 مليون درهم.

وتراجعت الأرباح الفصلية لمصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 8% لتصل إلى 493 مليون درهم. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة 530 مليون درهم.

وعزا المصرف تراجع أرباحه إلى ارتفاع المخصصات الفصلية بنسبة 56% لتصل إلى 385 مليون درهم.

وأشار عبد الباري إلى أن مصرفه استخدم نحو 1.7 مليار درهم من البرامج التي قدمها مصرف الإمارات المركزي للبنوك لدعم أدائها بسبب جائحة كورونا، وحاليا "لا يوجد أي استخدام من برامج المصرف المركزي".