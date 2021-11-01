أرباح "ثوب الأصيل" الفصلية تنخفض 39.5% إلى 3.58 مليون ريال 

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ثوب الأصيل، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 39.5% إلى 3.58 مليون ريال، مقابل 5.92 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفض أرباح الشركة بنسبة 89.6% في الربع الثالث، مقابل أرباح 34.49 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن سبب الانخفاض في صافي الدخل يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 24.30%، بالإضافة إلى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق.

وحسب البيان، استفادت الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة علي جائحة "كوفيد- 19" حيث ساهمت في تخفيض المصروفات.

وسجلت مبيعات الشركة تراجعا بنسبة 24.3% في الربع الثالث 2021 إلى 83.33 مليون ريال، قياسا على 110.08 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، انخفضت مبيعات الشركة بنسبة 31.3% إلى 52.04 مليون ريال، مقارنة مع 75.76 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.