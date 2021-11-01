أرباح "جازادكو" تنخفض 73% في الربع الثالث لـ2.2 مليون ريال 

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، عن انخفاض أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 73.26% إلى 2.258 مليون ريال، قياسا على 8.44 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 71.23%، قياسا على أرباح 7.85 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إلى أن صافي الأرباح ارتفعت بنسبة 26.73% في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 12.2 مليون ريال، مقارنة مع 9.63 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال فترة التسعة أشهر يعود إلى نمو المبيعات بنسبة 3.03%، حيث ارتفعت مبيعات القطاعين الزراعي والاستزراع المائي بنسبة 5.4%، مدعوماً بارتفاع في مبيعات الروبيان والفواكه.

كما ارتفعت إيرادات القطاع العقاري بنسبة 8.5% بسبب ارتفاع نسبة الإشغال، في حين أن مبيعات القطاع الصناعي (مصنع المياه) انخفضت بنسبة 6%.

كما يعود ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع أرباح إعادة تقييم أصول حيوية والناتج عن خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية في مزرعة الروبيان، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإيرادات والذي ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 13.26%، وذلك نظراً لتحسن كفاءة الأداء وانخفاض التكاليف التشغيلية بالقطاع الزراعي.

وساهم أيضا تحسن الأداء وارتفاع الربحية بالشركات الزميلة والتابعة إلى ارتفاع صافي الأرباح.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 2.7% في الربع الثالث من عام 2021 إلى 19.15 مليون ريال، من 18.64 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة سجلت 46.03 مليون ريال بنهاية الفترة تمثل 9.2% من رأس مال الشركة البالغ 500 مليون ريال.