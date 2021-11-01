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إمباور تستحوذ على محطات تبريد المناطق في مطار دبي بـ 1.1 مليار درهم

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اقتصاد دبي

إمباور تستحوذ على محطات تبريد المناطق في مطار دبي بـ 1.1 مليار درهم

تشمل جميع محطات تبريد المناطق التابعة لمطار دبي الدولي بكل مرافقه ومجمعاته

دبي - رويترز

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قالت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على نشاط أنظمة تبريد المناطق التي تخدم مطار دبي الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار درهم (299.52 مليون دولار) ممولة ذاتياً ومن خلال البنوك المحلية والعالمية التي ترتبط معها إمباور بعلاقات استراتيجية.

وتقضي اتفاقية الاستحواذ بـ امتلاك وإدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" جميع محطات تبريد المناطق التابعة لمطار دبي الدولي بكل مرافقه ومجمعاته بطاقة تصل الى 110 آلاف طن تبريد والبالغ عددها 5 محطات وتغطي هذه السعة ما يعادل استهلاك برج خليفة الأعلى في العالم 11مرة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من تصريح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أحمد بن شعفار، انه تم وضع اللمسات النهائية على صفقة استحواذ جديدة للمؤسسة هي الثالثة من نوعها خلال 3 أشهر في دبي.

وبينما رفض التحدث عن تفاصيل الصفقة، أكد أنها مليارية من حيث القيمة، وتتمحور حول الاستحواذ على نشاط التبريد لواحد من ألمع وأضخم أيقونات دبي الاقتصادية وأشهرها عالميا.

وشدد بن شعفار على أن صدارة صناعة التبريد على مستوى العالم، ستبقى في قبضة دبي للعقدين المقبلين، وأن "إمباور"، التي تقف وراء هذا الإنجاز أهلٌ لمسؤولية الحفاظ عليه ومواصلته، وتبذل في سبيل تحقيق ذلك كل الجهود والطاقات والموارد، لاسيما على صعيد توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كل عملياتها

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