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تراجع أرباح "أسمنت المدينة" في الربع الثالث 25.5% لـ38 مليون ريال

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أسمنت المدينة
أسمنت المدينة
سوق السعودية

تراجع أرباح "أسمنت المدينة" في الربع الثالث 25.5% لـ38 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت المدينة 25.5%، في الربع الثالث من 2021، إلى 38 مليون ريال، مقابل 51 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020.

وفصليا تراجعت أرباح الشركة 23.4%، حيث كانت أرباحها في الربع السابق 49.7 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثالث 39 مليون ريال، مقابل 51.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأرجعت أسمنت المدينة انخفاض أرباح الربع الثالث على أساس سنوي لانخفاض قيمة وكمية المبيعات إضافة إلى انخفاض الإيرادات الاخرى.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، حققت الشركة أرباحا 153.7 مليون ريال، مقابل 163.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2020، بتراجع 5.7%.

وقالت الشركة إن تراجع أرباح الفترة الحالية على أساس سنوي يعود لانخفاض قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى، إضافة إلى ارتفاع طفيف في المصاريف البيعية والتسويقية.

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