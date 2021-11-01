خسائر "صدق" ترتفع 322% في الربع الثالث إلى 5.7 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عن ارتفاع خسائرها بنسبة 322.06% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 5.74 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.36 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر "صدق" بنسبة 32.87% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بخسائر نحو 4.32 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "صدق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب زيادة صافي خسارة الشركة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2020، يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصاريف التشغيلية.

وبنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفعت خسائر "صدق" بنسبة 335.4% إلى 11.8 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 2.71 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة نحو 34.71 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، ما يعادل 8.7% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.