"آركابيتا" للعربية: سنعلن قريباً عن استثمار كبير في التخزين الصناعي بالسعودية

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز "آركابيتا" ومجموعة آردن المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، عن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أميركية كبرى.

وذكرت الشركة في بيان لها أن المشروع المشترك كمرحلة أولى استكمل إغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد عن 550 مليون دولار، ويعمل على الاستحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار في إطار خطط لتنمية القيمة الإجمالية لأصول المحفظة إلى ملياري دولار، موزعة في أكبر 25 سوقًا صناعية أميركية.

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا، عاطف عبد المالك، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن الشركة تنظر إلى السوق السعودي كسوق كبير مثل نظرتها للسوق الأميركي، لاسيما في ظل رؤية "المملكة 2030"، وستعلن خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع عن مشروع كبير في السعودية بقطاع التخزين الصناعي.

وذكر عاطف عبدالمالك، أن التخزين الصناعي في أميركا مجال واعد جداً، وكثير من المستثمرين يطلقون هذا النوع من الاستثمارات لأن العائد مجزي، ويتراوح بين 7 إلى 7.5% سنوياً بالإضافة إلى العائد وقت التخارج.

وأوضح أن هناك نوعين من المخازن، الأول ذات المستأجر الواحد، والثاني متعدد المستأجرين، لافتاً إلى التوجه للمخازن الكبيرة بسبب تزايد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن قطاع التخزين الصناعي دخلت فيه الشركة، منذ 20 عاماً بأميركا وآسيا والخليج.

وخصصت آركابيتا وآردن للمشروع المشترك محفظة أولية تضم نحو 5 ملايين قدم مربعة موزعة على أكثر من 18 مجمعًا صناعيًا في سبع أسواق أميركية في مدن أتلانتا وتشارلوت وكولومبوس ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا وإنديانابوليس.

من جانبه، قال عاطف أحمد عبدالملك: "يمثل هذا المشروع المشترك جزءًا من استراتيجيتا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجستية حول العالم تقدر قيمتها بحوالي 5.5 مليار دولار، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ حوالي عشرين عامًا".

الجدير بالذكر، أن هذا المشروع المشترك يستهدف الاستثمار في مستودعات في أسواق شبه مكتملة البناء تمتاز بحجم منخفض جدًا من العقارات الجديدة المعروضة في السوق نتيجة لندرة الأراضي غير المطوّرة بالقرب من المراكز العمرانية.

وآركابيتا هي شركة عالمية متخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، تقع مكاتبها في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وشركة زميلة في مملكة البحرين.

وآردن غروب هي شركة متكاملة متخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية، تركز على الاستثمار في أسهم الشركات والمديونية في أكبر 25 سوق أميركي. ولها مكاتب في فيلادلفيا ونيويورك وتامبا وميامي ومنيابوليس ونيوبورت بيتش.