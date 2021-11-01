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"نادك": بدء تأهيل مشروع الطاقة الشمسية للتشغيل التجاري

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نادك
نادك
سوق السعودية

"نادك": بدء تأهيل مشروع الطاقة الشمسية للتشغيل التجاري

سيتم تقييم الوفورات الإضافية في الربع الرابع 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية في حرض، وذلك بتشغيل 30 ميغاوات والبدء في تأهيل التشغيل التجاري للمشروع.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم تقييم الوفورات الإضافية إن وجدت من الاستخدام الفعلي للألواح الشمسية خلال الربع الرابع من عام 2021 وذلك أثناء فترة تشغيل المشروع.

وكانت "نادك" قد أعلنت في أغسطس الماضي عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاوات في حرض، وذلك بتشغيل 10 ميغاوات.

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وحسب تقديرات الشركة الأولية فإنه من المتوقع انخفاض استهلاك الوقود بالشركة بعد تشغيل 10 ميغاوات في حدود 2.9 مليون لتر مما يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة بمبلغ 740 ألف ريال والتي سوف تبدأ بالظهور تدريجيا في النتائج المالية للربع الرابع من هذا العام.

وذكرت "نادك"، أنه من المتوقع بعد تشغيل كامل المشروع بقدرة 30 ميغاوات أن ينخفض استهلاك الوقود بالشركة بمقدار 16 مليون لتر أي ما يعادل 4.1 مليون ريال مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة لدى الشركة بنسبة 4%.

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