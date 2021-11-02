أرباح "أسمنت السعودية" تتراجع 45% بالربع الثالث إلى 58.7 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة الأسمنت السعودية تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 45.4% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 58.7 مليون ريال، مقابل 107.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أسمنت السعودية"، بنسبة 32.06% مقابل صافي الربح في الربع الثاني من 2021، البالغ 86.4 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق وانخفاض مصاريف التمويل وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وارتفاع الإيرادات الأخرى.

تراجعت المبيعات بنسبة 21.17% في الربع الثالث من 2021، إلى 304.9 مليون ريال، مقابل 386.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "أسمنت السعودية" بنسبة 20.28% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 264.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 331.8 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.