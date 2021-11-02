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أرباح "أسمنت نجران" الفصلية تنخفض 24% إلى 36 مليون ريال 

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أسمنت نجران
أسمنت نجران
سوق السعودية

أرباح "أسمنت نجران" الفصلية تنخفض 24% إلى 36 مليون ريال

مقارنة مع 47.4 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت نجران، عن انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 23.92% إلى 36.06 مليون ريال، مقارنة مع 47.4 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 10.25% في الربع الثالث من 2021، قياسا على 32.71 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات.

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وهبطت مبيعات الشركة بنسبة 20.8% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 125.88 مليون ريال، من 158.95 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الحالي.

وارتفعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 7.49% مسجلة 129.5 مليون ريال، قياسا على 120.48 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وزادت مبيعات الشركة بنسبة 1.1% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام إلى 441.89 مليون ريال، من 436.787 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2020.

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