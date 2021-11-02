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أرباح "رعاية" ترتفع 103% في الربع الثالث إلى 33 مليون ريال 

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الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية
الوطنية للرعاية الطبية
سوق السعودية

أرباح "رعاية" ترتفع 103% في الربع الثالث إلى 33 مليون ريال

مقارنة مع 16.32 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 103.2% إلى 33.17 مليون ريال، مقارنة مع 16.32 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 7.9% في الربع الثالث من 2021، قياسا على 30.73 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى انخفاض تكلفة نفقات البيع مقارنة بإيرادات الربع الحالي، مما أدى إلى تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 30% من 24% في الربع المماثل من العام الماضي.

ارتفاع أرباح "رعاية" في الربع الثاني 19% إلى 30.7 مليون ريال شركات سوق السعودية ارتفاع أرباح "رعاية" في الربع الثاني 19% إلى 30.7 مليون ريال

وأوضحت الشركة أن صافي الربح ارتفع أيضا نتيجة انخفاض مصروفات التشغيل في الربع الحالي مقابل الربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مخصصات الذمم القديمة من الجهات الحكومية المسجلة في العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 32.38% مسجلة 99.6 مليون ريال، قياسا على 75.28 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وزادت إيرادات الشركة بنسبة 5.9% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام إلى 629.79 مليون ريال، من 594.35 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2020.

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