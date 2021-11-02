هذه أسباب تراجع أرباح "أسمنت نجران" الفصلية 24%

فسر الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران، عبد السلام الدريبي، في مقابلة مع "العربية" أسباب انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 23.92% إلى 36.06 مليون ريال، مقارنة مع 47.4 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وقال الدريبي إنه على أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 10.25% في الربع الثالث من 2021، قياسا على 32.71 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

مادة اعلانية

وأفاد بأن انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات خلال الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وشرح أن نسبة الانخفاض في كمية المبيعات بلغت 20% وجزء كبير منه بسبب انخفاض مبيعات التصدير بسبب تعطيل الدخول والخروج بالمنفذ السعودي اليمني، لكن انخفاض المبيعات المحلية بلغت نسبته 14%.

وأشار إلى أن انخفاض المبيعات بدأ من شهر يوليو 2021 الذي شهد تراجعها بنسبة 17% في ذلك الشهر ثم تناقص التراجع في أغسطس وسبتمبر.

هبطت مبيعات الشركة بنسبة 20.8% في الربع الثالث من العام الحالي إلى 125.88 مليون ريال، من 158.95 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الحالي.

وقال الدريبي إن أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفعت بنسبة 7.49% مسجلة 129.5 مليون ريال، قياسا على 120.48 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.